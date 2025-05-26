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    «Реал» близок к подписанию Каррераса из «Бенфики»

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    Мадридский «Реал» близок к подписанию защитника «Бенфики» Альваро Каррераса, сообщает Marca.

    Альваро Каррерас
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    Альваро Каррерас

    По данным источника, сделка может быть закрыта уже на этой неделе. В клубе рассчитывают, что футболист успеет присоединиться к команде до старта клубного чемпионата мира, который начнётся 15 июня. Сообщается, что сам Каррерас уже дал согласие на переход.

    Ранее в СМИ появилась информация, что «Бенфика» оценивает трансфер защитника в 50 миллионов евро.

    В сезоне-2024/25 Каррерас провел 49 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 4 гола и 5 результативных передач.

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