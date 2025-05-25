Дубль Гейе принес «Вильярреалу» победу над «Севильей»

на своем поле уверенно переигралсо счетом 4:2. Хозяева показали боевой настрой с самого начала матча.

Голы в составе хозяев забили Йереми Пино (4-я минута), Папа Гейе (8-я и 53-я минуты) и Алекс Баэна (39-я минута).

В составе гостей отличились Джибриль Соу на 29-й минуте и Рамон Мартинес на 85-й.

Футбол. Испания. Примера Вильярреал — Севилья 4:2 Голы: 1:0 Ереми Пино (4'), 2:0 Пап Гуй (8'), 2:1 Джибриль Соу (29'), 3:1 Алекс Баэна (39'), 4:1 Пап Гуй (53'), 4:2 Ramon Martinez (85') Вильярреал: Диего Конде, Пау Наварро, Вилли Камбвала, Логан Кошта, Альфонсо Педраса, Денис Суарес (Jose Requena, 81'), Пап Гуй (Даниэль Парехо, 75'), Алекс Баэна (Херар Морено, 57'), Тажон Бушанан (Карл Этта Эйонг, 75'), Ереми Пино (Николя Пепе, 56'), Тьерно Барри Севилья: Альваро Фернандес, Хуанлу Санчес (Мануэль Буэно, 74'), Адрия Педроса, Маркан, Кике Салас, Хосе Анхель Кармона (Ramon Martinez, 63'), Джибриль Соу (Доди Лукебакио, 46'), Неманья Гудель, Люсьен Агум, Альваро Гарсия Паскуаль, Сусо (Чидера Эджук, 87') Предупреждение: Хосе Анхель Кармона (43')

«Вильярреал» завершил чемпионат Испании на пятой строчке и сыграет в следующем сезоне в Лиге чемпионов.

«Севилья» завершила сезон на 17-й строчке. Команда смогла избежать участия в стыковых матчах за право остаться в высшем испанском дивизионе.