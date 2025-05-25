Мусаев: «Краснодару» нужна свежая кровь

Главный тренер «Краснодара»рассказал, какие изменения произойдут в команде в следующем сезоне после завоевания золотых медалей.

«Я думаю, что сильно команда не будет меняться, но в то же время нужна свежая кровь. Я надеюсь, что костяк останется и мы ещё сделаем точечные укрепления. А там как будет, я не знаю, какие придут предложения, может быть, по кому-то из наших лидеров.

Очень трудно, допустим, как было с Кастаньо. Мы не хотели, не думали, что с ним расстанемся. Но "Ривер Плейт" пришел с отличным предложением, от которого нельзя было отказаться, и мы это сделали.

Поэтому наброски есть, что большинство останутся. И мы хотели бы, чтобы команда осталась и стала ещё немножко сильнее, — сказал Мусаев на пресс-конференции после игры с "Динамо" (3:0).

"Краснодар" впервые в своей истории стал чемпионом России. Это стало известно после победы в матче 30-го тура РПЛ над московским "Динамо" (3:0).