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    Мареска: Очень рад и горд выходу «Челси» в Лигу чемпионов

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    Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о попадании команды в Лигу чемпионов.

    Энцо Мареска
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    Энцо Мареска

    «Я счастлив, по многим причинам. Прежде всего, потому что игроки этого заслуживают. С первого дня они очень, очень усердно работали.

    С клубом, с владельцами, со спортивными директорами, игроками, мы все идем в одном направлении. И я много раз говорил в течение сезона, что шум был больше снаружи, чем внутри.

    Попадание в Лигу чемпионов? Я очень горд, прежде всего, за игроков. Я чувствую себя частью их прогресса, того, как они росли в течение сезона, и я особенно горжусь этим, потому что они фантастическая группа, прекрасная команда.

    Они хорошие парни, много работают, стараются помогать друг другу. И я говорил, вероятно, большую часть времени, что мы недостаточно хороши, слишком молоды, у нас нет лидера, бла-бла-бла, вот такие вещи. Но в конце концов все зависит от результатов», — цитирует Мареску Football.London.

    Календарь и таблица АПЛ

    Напомним, что «Челси» финишировал на четвертой строчке в турнирной таблице АПЛ.

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