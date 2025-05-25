Мареска: Очень рад и горд выходу «Челси» в Лигу чемпионов

Главный тренервысказался о попадании команды в Лигу чемпионов.

«Я счастлив, по многим причинам. Прежде всего, потому что игроки этого заслуживают. С первого дня они очень, очень усердно работали.

С клубом, с владельцами, со спортивными директорами, игроками, мы все идем в одном направлении. И я много раз говорил в течение сезона, что шум был больше снаружи, чем внутри.

Попадание в Лигу чемпионов? Я очень горд, прежде всего, за игроков. Я чувствую себя частью их прогресса, того, как они росли в течение сезона, и я особенно горжусь этим, потому что они фантастическая группа, прекрасная команда.

Они хорошие парни, много работают, стараются помогать друг другу. И я говорил, вероятно, большую часть времени, что мы недостаточно хороши, слишком молоды, у нас нет лидера, бла-бла-бла, вот такие вещи. Но в конце концов все зависит от результатов», — цитирует Мареску Football.London.

Календарь и таблица АПЛ

Напомним, что «Челси» финишировал на четвертой строчке в турнирной таблице АПЛ.