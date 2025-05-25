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    «Вулверхэмптон» и «Брентфорд» сыграли вничью, победы «Борнмута» и «Вест Хэма»

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    В матче 38-го тура чемпионата Англии «Борнмут» победил «Лестер» со счетом 2:0.

    «Борнмут»
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    «Борнмут»

    Автором обоих забитых мячей в этой игре стал Антуан Семеньо.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Борнмут — Лестер 2:0
    Голы: 1:0 Энтойн Семеньо (74'), 2:0 Энтойн Семеньо (88') Борнмут: Кепа Аррисабалага, Адам Смит, Илья Забарный, Маркос Сенеси (Дин Хейзен, 78'), Милош Керкез, Тайлер Адамс, Маркус Таверньер (Хулио Солер, 90'), Дэвид Брукс (Дэниэл Джеббисон, 63'), Джастин Клюйверт (Бенджамин Уинтерберн, 90'), Энтойн Семеньо, Эванилсон (Алекс Скотт, 90') Лестер: Якуб Столарчик, Виктор Кристансен (Olabade Aluko, 89'), Ваут Фас, Конор Коди, Джеймс Джастин, Кейси Макатир (Джейк Эванс, 86'), Бубакари Сумаре, Оливер Скипп (Рикарду Перейра, 72'), Люк Томас (Джереми Монга, 72'), Патсон Дака (Факундо Буонанотте, 72'), Джордан Айю Предупреждения: Люк Томас (16'), Конор Коди (38')

    «Борнмут» набрал 56 очков и финишировал на девятом месте. У «Лестера» 25 баллов и 18-я строчка.

    Календарь и таблица АПЛ

    В параллельной игре «Вулверхэмптон» и «Брентфорд» сыграли вничью 1:1.

    На гол Брайана Мбеумо хозяева ответили точным ударом Маршалла Манетзи.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Вулверхэмптон — Брентфорд 1:1
    Голы: 0:1 Брайан Мбемо (20'), 1:1 Маршал Манетси (75') Вулверхэмптон: Жозе Са (Том Кинг, 90'), Мэтт Доэрти (Жанрикне Беллегард, 87'), Эммануэль Агбаду, Тоте Антонио Гомеш, Нелсон Семеду, Райан Айт Нури (Родригу Гомеш, 65'), Жуан Гомес, Маршал Манетси (Сантьяго Буэно, 87'), Андре, Гонсалу Гуэдеш (Йёрген Странн Ларсен, 65'), Матеус Кунья Брентфорд: Марк Флеккен, Сепп ван ден Берг, Нэйтан Коллинз, Микаель Кайоде (Кристоффер Аер, 86'), Миккель Дамсгор (Матиас Йенсен, 80'), Егор Ярмолюк, Кристиан Нергор, Йоан Висса, Кевин Шаде (Игор Тиаго, 80'), Брайан Мбемо, Кин Льюис-Поттер Предупреждения: Жуан Гомес (35'), Йоан Висса (60'), Нелсон Семеду (72')

    «Брентфорд» с 56 очками стал в итоге десятым, «Вулверхэмптон» (42) — 16-й.

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    Также «Вест Хэм» на выезде разобрался с «Ипсвичем» со счетом 3:1.

    В составе победителей забили Джеймс Уорд-Проуз, Джаррод Боуэн и Мохаммед Кудус. За хозяев гол престижа на счету Нейтана Бродхеда.

    «Вест Хэм» (43 очка) финишировал 14-м, «Ипсвич» (22) — 19-й.

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