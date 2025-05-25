Агент Джикии сообщил, что футболист покинет «Химки» в летнее трансферное окно

покинетпосле того, как клуб не получил лицензию для участия в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги.

Его представитель Владимир Кузьмичев подтвердил, что уже ведется работа по поиску нового клуба для футболиста.

«Мы держали в голове такой вариант развития событий, что придется покинуть Химки, поэтому уже велась определенная работа. К сожалению, нынешняя ситуация в клубе подтвердилась и мы работаем над переходом в другой клуб. О чем‑то еще пока рано говорить», — цитирует Кузьмичева «Матч ТВ».

У Джикии есть задолженности по зарплате со стороны «Химок», этот вопрос также предстоит урегулировать в ближайшее время. Контракт защитника рассчитан до лета 2025 года с опцией продления ещё на один год.

В сезоне-2024/25 Джикия провел за «Химки» 19 матчей во всех турнирах.