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    Агент Джикии сообщил, что футболист покинет «Химки» в летнее трансферное окно

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    Георгий Джикия покинет «Химки» после того, как клуб не получил лицензию для участия в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги.

    Георгий Джикия
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    Георгий Джикия

    Его представитель Владимир Кузьмичев подтвердил, что уже ведется работа по поиску нового клуба для футболиста.

    «Мы держали в голове такой вариант развития событий, что придется покинуть Химки, поэтому уже велась определенная работа. К сожалению, нынешняя ситуация в клубе подтвердилась и мы работаем над переходом в другой клуб. О чем‑то еще пока рано говорить», — цитирует Кузьмичева «Матч ТВ».

    У Джикии есть задолженности по зарплате со стороны «Химок», этот вопрос также предстоит урегулировать в ближайшее время. Контракт защитника рассчитан до лета 2025 года с опцией продления ещё на один год.

    В сезоне-2024/25 Джикия провел за «Химки» 19 матчей во всех турнирах.

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