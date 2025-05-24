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    Слишкович: Если не забиваешь, то получаешь ФНЛ

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    Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался о матче против «Рубина»(2:4).

    Владимир Слишкович
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    Владимир Слишкович

    «Честно, ничего не понравилась. Команда РПЛ не может так играть. Такие ошибки нельзя допускать. Если мы неделю готовились, но футболисты допускают такие ошибки, то тренер спрашивает себя, кому он все это говорил?

    Оценка сезона? Я бы на две части разбил. Первая часть, когда я только пришел. Вторая часть уже после сборов.

    После сборов команда показывала другой футбол. Выглядела, как цельная команда. Но нам не хватало голов. Если не забиваешь, то получаешь ФНЛ.

    Планы? У меня нет никаких планов. Сейчас хочу отдохнуть чуть‑чуть», — приводит слова Слишковича «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Напомним, что «Оренбург» стал 15-м по итогам сезона и вылетел из РПЛ.

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