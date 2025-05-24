«Рубин» победил «Оренбург», «Факел» сыграл вничью с «Крыльями Советов»

Подошли еще два матча 30-го тура РПЛ с участием аутсайдеров.

Казанский «Рубин» дома в результативной встрече был сильнее «Оренбурга» со счетом 4:2.

Главным героем встречи стал австрийский нападающий Дардан Шабанхаджай, оформивший дубль. Он забивал на 5-й и 24-й минутах.

Еще один мяч у Мирлинда Даку (7-я), всего у косовара 15 голов в чемпионате. На исходе встречи еще отличился Богдан Йочич.

За «Оренбург» отличились Джимми Марин (11-я) и Брайан Мансилья (22-я).

Футбол. Россия. Премьер-лига Рубин — Оренбург 4:2 Голы: 1:0 Дардан Шабанхаджай (5'), 2:0 Мирлинд Даку (7'), 2:1 Химми Марин (11'), 2:2 Брайан Мансилья (22'), 3:2 Дардан Шабанхаджай (24'), 4:2 Богдан Йочич (88') Рубин: Евгений Ставер, Егор Тесленко, Игор Вуячич, Алексей Грицаенко (Рустам Ашурматов, 73'), Илья Рожков (Руслан Безруков, 73'), Дмитрий Кабутов, Валентин Вада (Дмитрий Васильев, 80'), Александр Зотов (Богдан Йочич, 64'), Велдин Ходжа (Олег Иванов, 64'), Дардан Шабанхаджай, Мирлинд Даку Оренбург: Николай Сысуев, Андрей Малых (Казымджан Караташ, 63'), Артем Касимов, Данила Прохин, Химми Марин (Эмирджан Гюрлюк, 74'), Максим Сидоров, Иван Башич, Ярослав Михайлов (Алексей Барановский, 46'), Дмитрий Рыбчинский (Саид Сахархизан, 83'), Брайан Мансилья, Максим Савельев (Джастин Рауль Куэро Паласио, 74')

Календарь и таблица РПЛ

Воронежский «Факел» на своем поле смог уйти от поражения с самарскими «Крыльями Советов» — 1:1.

Автором мяча у гостей стал центральный защитник Доминик Ороз.

Хозяева смогли уйти от поражения на 87-й минуте после точного удара Владимира Ильина.

Футбол. Россия. Премьер-лига Факел — Крылья Советов 1:1 Голы: 0:1 Доминик Ороз (29'), 1:1 Владимир Ильин (пенальти) (86') Факел: Виталий Гудиев, Сергей Божин, Райан Сенхаджи (Сергей Брызгалов, 46'), Альберт Габараев, Антон Ковалев (Даниэль Мишкич, 66'), Ивлев Андрей (Михаил Щетинин, 46'), Никита Моцпан, Ираклий Квеквескири, Мохамед Браими, Алексей Каштанов (Николай Гиоргобиани, 46'), Владимир Ильин Крылья Советов: Сергей Песьяков, Николай Рассказов, Доминик Ороз, Роман Евгеньев, Кирилл Печенин, Антон Зиньковский, Дмитрий Иванисеня, Сергей Бабкин (Максим Витюгов, 77'), Игорь Дмитриев (Ульви Бабаев, 77'), Иван Сергеев, Владислав Шитов (Амар Рахманович, ') Предупреждения: Райан Сенхаджи (43'), Владимир Ильин (52')

«Оренбург» стал 15-м в таблице РПЛ с 19 очками. «Факел» (17) занял последнее место. «Крылья Советов» (33) в итоге стал 10-м, а «Рубин» (45) занял 7-ю строчку.