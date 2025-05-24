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    «Краснодар» и «Динамо» объявили стартовые составы команд на матч РПЛ

    «Краснодар» — «Динамо»: составы команд, прогноз и коэффициенты

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    «Краснодар» и московское «Динамо» назвали стартовые сочетания игроков на матч 30-го тура Российской премьер-лиги.

    Футбольный клуб «Краснодар»
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    Футбольный клуб «Краснодар»

    «Краснодар»: Станислав Агкацев, Лукас Оласа, Диего Коста, Витор Тормена, Сергей Петров, Кевин Ленини, Александр Черников, Эдуард Сперцян (капитан), Виктор Са, Жоау Батчи, Джон Кордоба.

    «Динамо»: Андрей Лунев, Хуан Касерес, Роберто Фернандес, Хорхе Маричаль, Александр Кутицкий, Данил Глебов, Даниил Фомин, Муми Нгамале, Ярослав Гладышев, Хорхе Карраскаль, Эль‑Мехди Маухуб.

    Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. С прогнозом на игру можно ознакомиться по ссылке.

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