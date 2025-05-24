«Акрон» и «Локомотив» назвали составы на матч 30-го тура РПЛ

Сегодня, 24 мая, на «Солидарность Арене» в Самаре состоится матч заключительного, 30-го тура РПЛ, в котором тольяттинскийсыграет против московского

Встречу обслужит арбитр Александр Машлякевич из Москвы. Начало игры — в 16:30 мск.

Стартовые составы команд:

«Акрон» (Тольятти): Васютин — Савичев, Неделчару, Фернандес, Эсковаль — Пестряков, Хубулов, Джурасович, Джаковац — Дзюба, Беншимол.

«Локомотив» (Москва): Лантратов — Сильянов, Морозов, Фассон, Монтес — Баринов, Салтыков, Карпукас, Батраков — Воробьёв, Пиняев.

Прогноз на матч «Акрона» и «Локомотива» доступен по ссылке.

«Акрон» занимает девятое место в таблице, имея 35 очков.

Календарь и таблица РПЛ

«Локомотив» располагается на шестой строчке с 50 баллами.