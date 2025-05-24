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    Джон Кордоба«Краснодар» — «Динамо». Онлайн, прямая трансляция
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    «Акрон» и «Локомотив» назвали составы на матч 30-го тура РПЛ

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    Сегодня, 24 мая, на «Солидарность Арене» в Самаре состоится матч заключительного, 30-го тура РПЛ, в котором тольяттинский «Акрон» сыграет против московского «Локомотива».

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    Встречу обслужит арбитр Александр Машлякевич из Москвы. Начало игры — в 16:30 мск.

    Стартовые составы команд:

    «Акрон» (Тольятти): Васютин — Савичев, Неделчару, Фернандес, Эсковаль — Пестряков, Хубулов, Джурасович, Джаковац — Дзюба, Беншимол.

    «Локомотив» (Москва): Лантратов — Сильянов, Морозов, Фассон, Монтес — Баринов, Салтыков, Карпукас, Батраков — Воробьёв, Пиняев.

    Прогноз на матч «Акрона» и «Локомотива» доступен по ссылке.

    «Акрон» занимает девятое место в таблице, имея 35 очков.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Локомотив» располагается на шестой строчке с 50 баллами.

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