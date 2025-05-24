«Акрон» и «Локомотив» назвали составы на матч 30-го тура РПЛ

Михаил Галактионов Фото: globallookpress.com
Встречу обслужит арбитр Александр Машлякевич из Москвы. Начало игры — в 16:30 мск.
Стартовые составы команд:
«Акрон» (Тольятти): Васютин — Савичев, Неделчару, Фернандес, Эсковаль — Пестряков, Хубулов, Джурасович, Джаковац — Дзюба, Беншимол.
«Локомотив» (Москва): Лантратов — Сильянов, Морозов, Фассон, Монтес — Баринов, Салтыков, Карпукас, Батраков — Воробьёв, Пиняев.
Прогноз на матч «Акрона» и «Локомотива» доступен по ссылке.
«Акрон» занимает девятое место в таблице, имея 35 очков.
«Локомотив» располагается на шестой строчке с 50 баллами.