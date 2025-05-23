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    Жирков оценил стоимость Соболева в 10 миллионов евро в случае чемпионства «Зенита»

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    Бывший футболист ЦСКА Юрий Жирков поделился мнением об игре нападающего «Зенита» Александра Соболева.

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    «Соболев — хороший нападающий, у него есть потенциал, мы вместе играли за сборную. Если они станут чемпионами, то Соболев будет стоить 10 миллионов евро», — приводит слова Жиркова портал Sports.ru.

    В текущем сезоне РПЛ Александр Соболев забил 4 гола и отдал одну голевую передачу. Ранее сообщалось, что переход нападающего из «Спартака» в «Зенит» оценивался в 10–12 миллионов евро.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея 63 очка, а лидирует «Краснодар» с 64 баллами.

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