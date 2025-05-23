Жирков оценил стоимость Соболева в 10 миллионов евро в случае чемпионства «Зенита»

Бывший футболистподелился мнением об игре нападающего

«Соболев — хороший нападающий, у него есть потенциал, мы вместе играли за сборную. Если они станут чемпионами, то Соболев будет стоить 10 миллионов евро», — приводит слова Жиркова портал Sports.ru.

В текущем сезоне РПЛ Александр Соболев забил 4 гола и отдал одну голевую передачу. Ранее сообщалось, что переход нападающего из «Спартака» в «Зенит» оценивался в 10–12 миллионов евро.

Календарь и таблица РПЛ

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея 63 очка, а лидирует «Краснодар» с 64 баллами.