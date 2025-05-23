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    Источник: РФС наложил запрет на трансферы для «Крыльев Советов» на год

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    Российский футбольный союз (РФС) запретил самарскому клубу «Крылья Советов» приобретать новых футболистов в течение двух ближайших трансферных окон.

    Футбольный клуб Крылья Советов
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    Футбольный клуб Крылья Советов

    Как сообщает «РБК Спорт», ограничение связано с финансовыми задолженностями клуба перед компанией «РТ-Капитал» (входит в холдинг «Ростех»), сумма которых превышает 900 миллионов рублей.

    При этом клуб сохраняет возможность продавать своих игроков и подписывать свободных агентов, переход которых не требует выплаты трансферных компенсаций. Более того, если «Крылья Советов» продадут футболиста, они смогут использовать вырученные средства для покупки новых игроков.

    По итогам 29 туров в Российской Премьер-лиге «Крылья Советов» занимают десятое место в турнирной таблице.

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