Источник: РФС наложил запрет на трансферы для «Крыльев Советов» на год

(РФС) запретил самарскому клубуприобретать новых футболистов в течение двух ближайших трансферных окон.

Как сообщает «РБК Спорт», ограничение связано с финансовыми задолженностями клуба перед компанией «РТ-Капитал» (входит в холдинг «Ростех»), сумма которых превышает 900 миллионов рублей.

При этом клуб сохраняет возможность продавать своих игроков и подписывать свободных агентов, переход которых не требует выплаты трансферных компенсаций. Более того, если «Крылья Советов» продадут футболиста, они смогут использовать вырученные средства для покупки новых игроков.

По итогам 29 туров в Российской Премьер-лиге «Крылья Советов» занимают десятое место в турнирной таблице.