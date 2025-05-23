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    Григорян: «Динамо» М очень сильно прибавило при Гусеве

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    Известный российский тренер Александр Григорян считает, что московское «Динамо» стало прогрессировать при Ролане Гусеве, а игра команды стала более сбалансированной.

    Ролан Гусев
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    Ролан Гусев

    «Гусев добавил прагматизма обороне "Динамо". Он перешел на игру в два опорника, в атаке теперь не одна ложная девятка, а две: Бителло и Хорхе Карраскаль. Ролан поменял систему и структуру игры.

    "Динамо" превзошло себя в обороне и стало ярче выглядеть в атаке. Но можно ли делать выводы после столь небольшого числа матчей? Нет. Ответ будет дан после игры с "Краснодаром" в последнем туре», — сказал Григорян в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР.

    Календарь и таблица РПЛ

    Ролан Гусев — воспитанник «Динамо», 1 мая был назначен исполняющим обязанности главного тренера после увольнения Марцела Лички. При нем бело-голубые выиграли все 4 матча. В 30-м туре команда сыграет в гостях с «Краснодаром», который сейчас лидирует в РПЛ.

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