В «Велесе» опровергли информацию о возможном назначении Мостового главным тренером

Президентопроверг информацию о возможном назначенииглавным тренером клуба.

«Переговоров с Александром Мостовым мы не ведём и не вели. У нас не было таких планов. Поэтому не знаю, что за схема сегодня возникла на этот счёт», — цитирует «Чемпионат».

Напомним, что в начале 2025 года Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории А, позволяющую работать главным тренером в командах Первой и Второй лиг, а также ассистентом в клубах РПЛ.

Клуб «Велес» выступает во Второй лиге Дивизиона А «Золото» и на данный момент занимает седьмое место в турнирной таблице.