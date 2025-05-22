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    В «Велесе» опровергли информацию о возможном назначении Мостового главным тренером

    Футбол Футбол России Велес
    Президент «Велеса» Евгений Шиленков опроверг информацию о возможном назначении Александра Мостового главным тренером клуба.

    Александр Мостовой
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    Александр Мостовой

    «Переговоров с Александром Мостовым мы не ведём и не вели. У нас не было таких планов. Поэтому не знаю, что за схема сегодня возникла на этот счёт», — цитирует «Чемпионат».

    Напомним, что в начале 2025 года Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории А, позволяющую работать главным тренером в командах Первой и Второй лиг, а также ассистентом в клубах РПЛ.

    Клуб «Велес» выступает во Второй лиге Дивизиона А «Золото» и на данный момент занимает седьмое место в турнирной таблице.

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