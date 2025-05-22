Ван Нистелрой уйдет из «Лестера»

Наставник «Лестера»определился с дальнейшими планами. Специалист покинет клуб после завершения сезона, сообщил в соцсетях журналист Роб Дорсетт.

«Руд ван Нистелрой, как ожидается, покинет "Лестер" после заключительной игры сезона. Но "Лестеру" еще предстоит решить, кем они хотят его заменить. Рассел Мартин и Дэнни Рол в поле зрения, но клуб не хочет продвигать переговоры ни с одним из них из уважения к ван Нистелрою, пока не будет заключено соглашение о его уходе», — написал Дорсетт в социальной сети.

Календарь и таблица АПЛ

После 37 туров «Лестер» набрал 25 очков и идёт 18-м в таблице. Ранее команда досрочно вылетела в Чемпионшип.