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    Ван Нистелрой уйдет из «Лестера»

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    Наставник «Лестера» Руд ван Нистелрой определился с дальнейшими планами. Специалист покинет клуб после завершения сезона, сообщил в соцсетях журналист Роб Дорсетт.

    Руд ван Нистелрой
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    Руд ван Нистелрой

    «Руд ван Нистелрой, как ожидается, покинет "Лестер" после заключительной игры сезона. Но "Лестеру" еще предстоит решить, кем они хотят его заменить. Рассел Мартин и Дэнни Рол в поле зрения, но клуб не хочет продвигать переговоры ни с одним из них из уважения к ван Нистелрою, пока не будет заключено соглашение о его уходе», — написал Дорсетт в социальной сети.

    Календарь и таблица АПЛ

    После 37 туров «Лестер» набрал 25 очков и идёт 18-м в таблице. Ранее команда досрочно вылетела в Чемпионшип.

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