Ван Нистелрой уйдет из «Лестера»

Руд ван Нистелрой Фото: globallookpress.com
«Руд ван Нистелрой, как ожидается, покинет "Лестер" после заключительной игры сезона. Но "Лестеру" еще предстоит решить, кем они хотят его заменить. Рассел Мартин и Дэнни Рол в поле зрения, но клуб не хочет продвигать переговоры ни с одним из них из уважения к ван Нистелрою, пока не будет заключено соглашение о его уходе», — написал Дорсетт в социальной сети.
После 37 туров «Лестер» набрал 25 очков и идёт 18-м в таблице. Ранее команда досрочно вылетела в Чемпионшип.