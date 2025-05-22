Тотти: Вся Италия будет болеть за «Интер»

Бывший нападающийи сборнойподелился мыслями о предстоящем финале Лиги чемпионов между

«Это, безусловно, будет великий финал, потому что финал Лиги чемпионов — это матч, вызывающий мурашки, трогательный и пугающий одновременно. Встречаются две отличные команды, которые прошли невероятный путь.

Мы рады, что в финале есть итальянский клуб, мы не имеем ничего против Луиса Энрике, но думаю, что вся Италия будет болеть за "Интер". Он Луис Энрике — помимо того, что прекрасный человек, еще и отличный тренер.

Это нормально — когда ты меняешь город, место, культуру, первое время может быть непростым. В Риме у него были некоторые проблемы, но в целом он справился неплохо. Сейчас в Париже, как мне кажется, он приобрел стабильность, спокойствие, у него отличная команда, он показал, что способен выиграть Лигу чемпионов», — сказал бывший нападающий «Ромы» в интервью Sky Sport.

Финал Лиги чемпионов пройдет 31 мая в Мюнхене.