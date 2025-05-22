Источник: «Челси» готов сделать «шокирующее» предложение по трансферу Родриго

Нападающийможет сменить клуб этим летом.готовит «шокирующее» предложение по трансферу бразильца.

По информации изданий AS, лондонцы уже установили контакт с представителями Родриго и внимательно следят за его ситуацией в Мадриде. Причиной интереса стало недовольство игрока количеством игрового времени. «Челси» готов предложить за 24-летнего вингера сумму порядка 120 миллионов евро, рассчитывая сделать его ключевой фигурой в атаке.

В этом сезоне Родриго провел 50 матчей за «Реал» во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 10 результативных передач. Контракт нападающего с мадридским клубом действует до июня 2028 года, а Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 100 миллионов евро.