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    Источник: «Челси» готов сделать «шокирующее» предложение по трансферу Родриго

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    Нападающий «Реала» Родриго может сменить клуб этим летом. «Челси» готовит «шокирующее» предложение по трансферу бразильца.

    Родриго
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    Родриго

    По информации изданий AS, лондонцы уже установили контакт с представителями Родриго и внимательно следят за его ситуацией в Мадриде. Причиной интереса стало недовольство игрока количеством игрового времени. «Челси» готов предложить за 24-летнего вингера сумму порядка 120 миллионов евро, рассчитывая сделать его ключевой фигурой в атаке.

    В этом сезоне Родриго провел 50 матчей за «Реал» во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 10 результативных передач. Контракт нападающего с мадридским клубом действует до июня 2028 года, а Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 100 миллионов евро.

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