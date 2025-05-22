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    Бреннан Джонсон — автор победного голаПроклятие снято: «Тоттенхэм» героически вырвал Лигу Европы у «Манчестер Юнайтед»
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    Постекоглу высказался о победе «Тоттенхэма» в финале Лиги Европы

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    Наставник «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу отреагировал на победу команды в финале Лиги Европы. В решающей встрече лондонский клуб с минимальным счетом 1:0 одолел «Манчестер Юнайтед».

    Ангелос Постекоглу
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    Ангелос Постекоглу

    «Всё ещё пытаюсь осознать произошедшее. Понимаю, насколько это важно для нашего клуба. К сожалению, чем дольше продолжается период без трофеев, тем сложнее его прервать. Я чувствовал напряжение среди всех в клубе, так как они уже сталкивались с подобной ситуацией. Пока не удастся сбросить этот груз, сложно понять, каково это.

    Всегда считал, что футбол в плей-офф отличается от футбольных баталий в чемпионате. Когда вы находитесь в такой ситуации, необходимо проявить хорошую организованность, верить в себя, иметь чёткий план на игру и обращать внимание на ключевые моменты: важно минимизировать шансы соперника, надёжно защищаясь. Во время игры чувствовал себя уверенно, зная, что если мы выйдем вперёд, то сможем нейтрализовать многие попытки "Ман Юнайтед" создать опасность», — приводит слова Постекоглу официальный сайт УЕФА.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Напомним, в следующем сезоне «Тоттенхэм» выступит в Лиге чемпионов.

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