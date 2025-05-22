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    Источник: «Зенит» планирует подписать Осипенко из «Ростова»

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    Защитник «Ростова» Максим Осипенко может перейти в «Зенит» этим летом.

    Максим Осипенко
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    Максим Осипенко

    Как сообщает «Спорт-Экспресс», 31-летний футболист находится в шорт-листе сине-бело-голубых, однако предметная работа по трансферу пока не началась. Ранее сообщалось, что интерес к Осипенко проявляют также «Краснодар» и московское «Динамо».

    В текущем сезоне Осипенко провел 38 матчей за «Ростов» во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 4 результативных передачи.

    Контракт защитника с «Ростовом» действует до середины 2027 года, а его рыночная стоимость по версии Transfermarkt составляет 5 миллионов евро.

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