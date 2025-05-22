Наумов считает, что победа «Краснодара» в РПЛ даст пользу российскому футболу

Бывший президентподелился мыслями о чемпионской гонке в РПЛ.

«У меня такое чувство, что "Краснодар" не отпустит чемпионство и обыграет "Динамо". Конечно, у динамовцев будут запредельная мотивация и реваншистские настроения из-за прошлого сезона, тем более у команды есть шансы на бронзу. Я не ожидаю интересного матча — будет мало моментов, но "Краснодар" дожмет.

"Зенит" в последние годы идет по нисходящей. В прошлом сезоне команда чудом стала чемпионом. Если питерцы в этом году не возьмут золото, это пойдет на пользу российскому футболу и самому "Зениту". Возможно, тогда в клубе увидят ошибки и начнут их исправлять. А когда ты все выигрываешь, никаких ошибок не видишь. Появятся ошибки в селекции и векторе развития клуба — многим не нравится курс на бразильцев. Это не может продолжаться постоянно. Есть своя академия, однако в основе нет ни одного своего футболиста», — приводит слова Наумова «Чемпионат».

«Краснодар» лидирует в РПЛ с 67 очками, у находящегося на второй позиции «Зенита » 66 баллов.

Календарь и таблица РПЛ

В 30-м туре РПЛ «Краснодар» примет дома столичное «Динамо», а «Зенит» также на своем поле сыграет против «Ахмата». Оба матча состоятся 24 мая.