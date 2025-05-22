РФС оштрафовал «Крылья Советов» и «Оренбург» на 100 тысяч рублей

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) под руководством объявил о штрафах по итогам матчей 29-го тура РПЛ.

«Крылья Советов» получили штраф в размере 100 тысяч рублей за удаления футболистов в матче со «Спартаком» (0:2). Сам же «Спартак» оштрафован на 20 тысяч рублей за опоздание на 10 минут с выдачей футболиста на интервью.

«Оренбург» оштрафован на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды в домашнем матче с «Краснодаром» (1:2). При этом выкрики болельщиков в адрес «Краснодара» не были признаны оскорбительными, поэтому штрафа за это не последовало.

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В матче «Ахмат» — «Динамо» футболист «Ахмата» Садулаев повредил арку на поле и был наказан штрафом в 60 тысяч рублей.