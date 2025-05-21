Геркус оценил работу Галактионова в «Локомотиве»

Бывший генеральный директор «Локомотива»высказался о работе наставника железнодорожников

В понедельник «Локомотив» сыграл вничью с ЦСКА. Встреча завершилась со счетом 2:2. Железнодорожники с 50 очками идут на 6-й позиции в таблице РПЛ.

«Ему уже много доверяли при построении команды. А тут о какой команде идет речь? Которая претендует на места с третьего по шестое? Так он ее и построил. Другой вопрос, претендуете ли вы на большее.

Вроде смотришь на "Локомотив" — иной раз команда вытаскивает игры, а иной раз наоборот, отдает. По‑разному. Очень тяжело наблюдать со стороны и говорить, что Михаил Михайлович точно подходит клубу или наоборот. Не могу сказать, нужный ли это человек. Но по тому, как он работает, заметно, что рука тренера в целом есть. Просто где‑то получается, а где‑то нет.

Много молодежи играет. Тренер следует модели, в которой у него костяк составляют преимущественно россияне. Это же уникальный пример в нашем футболе. Других таких команд нет ни в верхней части таблицы, ни в нижней. Это любопытный подход, который Галактионов реализует», — сказал Геркус «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

В 30-м туре РПЛ команда Галактионова в гостях сыграет с тольяттинским «Акроном». Встреча состоится 24 мая.