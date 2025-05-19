Серия А объявила об изменении даты матчей 38-го тура

Стали известны изменения в начале двух матчей 38-го тура итальянской Серии А.

Игры «Комо» — «Интер» и «Наполи» — «Кальяри» пройдут в пятницу, 23 мая, а не в воскресенье, 25 мая, как было раньше в календаре. Обе встречи начнутся в одно время (21:45 мск).

За тур до конца чемпионата Италии «Наполи» занимает первое место с 79 очками. «Интер» отстает на одно очко и занимает вторую строчку.

Календарь и таблица Серии А

Если оба клуба наберут одинаковое количество очков по итогам последнего тура, то им предстоит «золотой матч». В связи с его возможной вероятностью и связан перенос, так как нерадзурри предстоит финал Лиги чемпионов против «ПСЖ» 31 мая.