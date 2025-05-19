В «Динамо» прокомментировали признание Льва Яшина лучшим вратарем в истории футбола

Председатель совета директоров московскогопрокомментировал признаниелучшим вратарем в истории футбола по версии IFFHS.

«Лев Иванович Яшин — легенда советского футбола, спорта. Мы только радуемся, что даже сейчас, спустя долгое время после ухода из жизни он продолжает получать международное признание. Это говорит о его величии», — цитирует Гафина «Матч ТВ».

В рейтинге Международной федерации футбольной истории и статистики Яшин занял первое место, опередив таких выдающихся голкиперов, как Джанлуиджи Буффон (Италия) и Мануэль Нойер (Германия).

Лев Яшин является Олимпийским чемпионом 1956 года, чемпионом Европы 1960 года в составе сборной СССР, единственным вратарь в истории, удостоенный «Золотого мяча» (1963).