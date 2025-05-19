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    В «Динамо» прокомментировали признание Льва Яшина лучшим вратарем в истории футбола

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    Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал признание Льва Яшина лучшим вратарем в истории футбола по версии IFFHS.

    Лев Яшин
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    Лев Яшин

    «Лев Иванович Яшин — легенда советского футбола, спорта. Мы только радуемся, что даже сейчас, спустя долгое время после ухода из жизни он продолжает получать международное признание. Это говорит о его величии», — цитирует Гафина «Матч ТВ».

    В рейтинге Международной федерации футбольной истории и статистики Яшин занял первое место, опередив таких выдающихся голкиперов, как Джанлуиджи Буффон (Италия) и Мануэль Нойер (Германия).

    Лев Яшин является Олимпийским чемпионом 1956 года, чемпионом Европы 1960 года в составе сборной СССР, единственным вратарь в истории, удостоенный «Золотого мяча» (1963).

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