Конте: «Наполи» осталось сделать последний шаг

Антонио Конте Фото: globallookpress.com
«Мы близки к чемпионству, но нам нужно сделать последний шаг, который мы должны будем сделать дома перед нашими болельщиками. Это год был полон трудностей, но мы никогда не жаловались. Победа возместила бы мне все, что я вложил в этом году.
Я очень устал, я только приближаюсь к концу чемпионата. Неаполь — прекрасное место с большой страстью и энтузиазмом, где очень высокие требования, иногда превышающие реальные возможности», — приводит слова Конте DAZN.
«Наполи» с 79 очками лидирует в чемпионате Италии. 25 мая в заключительном туре команда примет «Кальяри».