Конте: «Наполи» осталось сделать последний шаг

Наставник «Наполи»высказался о матче 37-го тура Серии А с «Пармой». Встреча закончилась со счетом 0:0.

«Мы близки к чемпионству, но нам нужно сделать последний шаг, который мы должны будем сделать дома перед нашими болельщиками. Это год был полон трудностей, но мы никогда не жаловались. Победа возместила бы мне все, что я вложил в этом году.

Я очень устал, я только приближаюсь к концу чемпионата. Неаполь — прекрасное место с большой страстью и энтузиазмом, где очень высокие требования, иногда превышающие реальные возможности», — приводит слова Конте DAZN.

Календарь и таблица Серии А

«Наполи» с 79 очками лидирует в чемпионате Италии. 25 мая в заключительном туре команда примет «Кальяри».