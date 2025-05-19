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    Конте: «Наполи» осталось сделать последний шаг

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Наполи Парма
    Наставник «Наполи» Антонио Конте высказался о матче 37-го тура Серии А с «Пармой». Встреча закончилась со счетом 0:0.

    Антонио Конте
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    Антонио Конте

    «Мы близки к чемпионству, но нам нужно сделать последний шаг, который мы должны будем сделать дома перед нашими болельщиками. Это год был полон трудностей, но мы никогда не жаловались. Победа возместила бы мне все, что я вложил в этом году.

    Я очень устал, я только приближаюсь к концу чемпионата. Неаполь — прекрасное место с большой страстью и энтузиазмом, где очень высокие требования, иногда превышающие реальные возможности», — приводит слова Конте DAZN.

    Календарь и таблица Серии А

    «Наполи» с 79 очками лидирует в чемпионате Италии. 25 мая в заключительном туре команда примет «Кальяри».

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