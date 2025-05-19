Аршавин: «Спартак» должен наказывать Станковича за его поведение

Бывший капитан сборной Россиираскритиковал руководствоза отсутствие санкций к главному тренерупосле его дисциплинарных нарушений.

«То, как он себя ведет, вопрос даже не к нему. Он импульсивный тренер, не сдерживает эмоции. Но футбольное руководство должно его за это жестко наказывать», — цитирует Аршавина «Чемпионат».

Поводом для обсуждения стало поведение Станковича в финале Пути регионов Кубка России против «Ростова» (1:2), где он был удалён в компенсированное ко второму тайму время.

По информации главы КДК РФС Артура Григорьянца, после удаления тренер позволил себе оскорбительные высказывания в адрес главного судьи, используя ненормативную лексику.