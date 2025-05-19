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    Виталий Кравцов — нападающий «Трактора»«Трактор» — «Локомотив» 1:3. Онлайн, прямая трансляция
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    Аршавин: «Спартак» должен наказывать Станковича за его поведение

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    Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин раскритиковал руководство «Спартака» за отсутствие санкций к главному тренеру Деяну Станковичу после его дисциплинарных нарушений.

    Деян Станкович
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    Деян Станкович

    «То, как он себя ведет, вопрос даже не к нему. Он импульсивный тренер, не сдерживает эмоции. Но футбольное руководство должно его за это жестко наказывать», — цитирует Аршавина «Чемпионат».

    Поводом для обсуждения стало поведение Станковича в финале Пути регионов Кубка России против «Ростова» (1:2), где он был удалён в компенсированное ко второму тайму время.

    По информации главы КДК РФС Артура Григорьянца, после удаления тренер позволил себе оскорбительные высказывания в адрес главного судьи, используя ненормативную лексику.

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