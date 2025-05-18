«Парма» — «Наполи». Онлайн, прямая трансляция

Лидер Серии А «Наполи» сыграет в гостях с «Пармой» в рамках 37-го тура. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени, присоединяйтесь!

Футбол. Италия. Серия А Парма — Наполи 0:0 Парма: Дзион Судзуки, Алессандро Чиркати, Джованни Леони, Ботонд Балог, Энрико Дель Прато, Эмануэле Валери, Эрнани, Мандела Кейта, Симон Зом, Матео Пельегрино, Анж-Йоан Бонни Наполи: Алекс Мерет, Леонардо Спинаццола, Матиас Оливера, Амир Ррахмани, Джованни Ди Лоренцо, Скотт МакТоминай, Билли Гилмор, Андре Франк Замбо Ангисса, Джакомо Распадори, Ромелу Лукаку, Маттео Политано

Ход матча

26' Заброс Бонни по флангу оказался впустую — Эрнани не откликнулся на передачу.

24' Атаку Наполи по левому флангу развивал Спинаццола, но его прострел оказался неточным — мяч покинул поле.

22' Диагональный навес Политано справа был адресован Лукаку на дальнюю, но защитники хозяев оказались быстрее.

20' Бонни отметился ударом из-за пределов штрафной площади — Мерет на месте.

18' Политано мог бить с правого края штрафной, но решил прострелить и мяч был перехвачен соперником.

16' Против Лукаку были нарушены правила. Антонио Конте был крайне недоволен, что арбитр не показал игроку Пармы желтую карточку и сам же получил горчичник.

14' Эрнани грубовато сыграл в центре поля, ударив по ногам Гилмора. Арбитр сразу зафиксировал нарушение.

12' В стремительной атаке Наполи Политано ушел с фланга в центр и пробил в ближний угол. Судзуки среагировал вовремя.

10' Эрнани пробил со стандарта, но попал прямо в стенку.

9' Гилмор подыграл себе рукой в нескольких метрах от дуги штрафной. Стандарт в пользу Пармы.

7' Длинная передача Судзуки нашла Валери на левом краю у штрафной. Тот навесил в центр, но Мерет прочитал эпизод и спокойно зафиксировал мяч.

5' Навес от Политано с углового пошел к ближней штанге, но оборона Пармы сыграла на опережение.

3' Бонни откликнулся на передачу Эрнани и пробил с левого угла штрафной. Удар получился в створ, но Мерет был начеку и спокойно забрал мяч.

1' Матч стартовал! Парма разыграла мяч с центра поля.

До матча

21:44 Главный арбитр матча — Даниэле Довери из Рима.

21:42 «Парме» также крайне важны очки в сегодняшней встрече. Победа над «Наполи» гарантирует команде сохранение прописки в Серии А.

21:38 Девять матчей 37-го тура Серии А будут сыграны одновременно. Единственный конкурент «Наполи» в борьбе за чемпионство «Интер» примет на своем поле «Лацио».

Стартовые составы

«Парма»: Судзуки, Дельпрато, Балог, Валери, Чиркати, Леони, Эрнани, Зом, Кейта, Бонни, Пеллегрино

«Наполи»: Мерет, Ррахмани, Оливера, Ди Лоренцо, Спинаццола, Политано, Замбо-Ангисса, Мактоминей, Гилмор, Распадори, Лукаку

«Парма»

«Парма» занимает 16-е место в турнирной таблице Серии А и пока не может чувствовать себя в безопасности. Отрыв «жёлто-синих» от зоны вылета составляет четыре очка за два тура до конца сезона. В активе команды Кристиана Киву 32 очка после 36 матчей: 6 побед, 14 ничьих и 16 поражений при разнице мячей 41:56.

Форма «Пармы» оставляет желать лучшего — за последние десять матчей команда сумела выиграть лишь однажды. Четыре тура назад «жёлто-синие» неожиданно обыграли дома «Ювентус» (1:0), затем последовала результативная ничья с «Лацио» (2:2), а в двух крайних матчах «Парма» проиграла — сначала «Комо» (0:1), затем «Эмполи» (1:2).

«Наполи»

«Наполи» лидирует в Серии А и уже сегодня может досрочно оформить чемпионство. Для этого подопечным Антонио Конте нужно победить «Парму», а в параллельном матче «Интер» должен уступить «Лацио». Сейчас у неаполитанцев 78 очков после 36 туров: 23 победы, 9 ничьих и 4 поражения, разница мячей — 57:27.

В прошлом туре «Наполи» неожиданно оступился, сыграв вничью с «Дженоа» (2:2). Это была первая потеря очков за последние пять матчей. До этого команда набрала отличный ход, оформив четыре победы подряд и не пропустив ни одного мяча. Были повержены «Эмполи» (3:0), «Монца» (1:0), «Торино» (2:0) и «Лечче» (1:0).

Личные встречи

В матче первого круга «Наполи» одержал волевую победу со счетом 2:1.

В 10-ти последних встречах неаполитанцы выиграли 6 раз, «Парма» оказалась сильнее в 3-х случаях и однажды была зафиксирована ничья.