«Парма» — «Наполи». Онлайн, прямая трансляция

Ход матча
26' Заброс Бонни по флангу оказался впустую — Эрнани не откликнулся на передачу.
24' Атаку Наполи по левому флангу развивал Спинаццола, но его прострел оказался неточным — мяч покинул поле.
22' Диагональный навес Политано справа был адресован Лукаку на дальнюю, но защитники хозяев оказались быстрее.
20' Бонни отметился ударом из-за пределов штрафной площади — Мерет на месте.
18' Политано мог бить с правого края штрафной, но решил прострелить и мяч был перехвачен соперником.
16' Против Лукаку были нарушены правила. Антонио Конте был крайне недоволен, что арбитр не показал игроку Пармы желтую карточку и сам же получил горчичник.
14' Эрнани грубовато сыграл в центре поля, ударив по ногам Гилмора. Арбитр сразу зафиксировал нарушение.
12' В стремительной атаке Наполи Политано ушел с фланга в центр и пробил в ближний угол. Судзуки среагировал вовремя.
10' Эрнани пробил со стандарта, но попал прямо в стенку.
9' Гилмор подыграл себе рукой в нескольких метрах от дуги штрафной. Стандарт в пользу Пармы.
7' Длинная передача Судзуки нашла Валери на левом краю у штрафной. Тот навесил в центр, но Мерет прочитал эпизод и спокойно зафиксировал мяч.
5' Навес от Политано с углового пошел к ближней штанге, но оборона Пармы сыграла на опережение.
3' Бонни откликнулся на передачу Эрнани и пробил с левого угла штрафной. Удар получился в створ, но Мерет был начеку и спокойно забрал мяч.
1' Матч стартовал! Парма разыграла мяч с центра поля.
До матча
21:44 Главный арбитр матча — Даниэле Довери из Рима.
21:42 «Парме» также крайне важны очки в сегодняшней встрече. Победа над «Наполи» гарантирует команде сохранение прописки в Серии А.
21:38 Девять матчей 37-го тура Серии А будут сыграны одновременно. Единственный конкурент «Наполи» в борьбе за чемпионство «Интер» примет на своем поле «Лацио».
Стартовые составы
«Парма»: Судзуки, Дельпрато, Балог, Валери, Чиркати, Леони, Эрнани, Зом, Кейта, Бонни, Пеллегрино
«Наполи»: Мерет, Ррахмани, Оливера, Ди Лоренцо, Спинаццола, Политано, Замбо-Ангисса, Мактоминей, Гилмор, Распадори, Лукаку
«Парма»
«Парма» занимает 16-е место в турнирной таблице Серии А и пока не может чувствовать себя в безопасности. Отрыв «жёлто-синих» от зоны вылета составляет четыре очка за два тура до конца сезона. В активе команды Кристиана Киву 32 очка после 36 матчей: 6 побед, 14 ничьих и 16 поражений при разнице мячей 41:56.
Форма «Пармы» оставляет желать лучшего — за последние десять матчей команда сумела выиграть лишь однажды. Четыре тура назад «жёлто-синие» неожиданно обыграли дома «Ювентус» (1:0), затем последовала результативная ничья с «Лацио» (2:2), а в двух крайних матчах «Парма» проиграла — сначала «Комо» (0:1), затем «Эмполи» (1:2).
«Наполи»
«Наполи» лидирует в Серии А и уже сегодня может досрочно оформить чемпионство. Для этого подопечным Антонио Конте нужно победить «Парму», а в параллельном матче «Интер» должен уступить «Лацио». Сейчас у неаполитанцев 78 очков после 36 туров: 23 победы, 9 ничьих и 4 поражения, разница мячей — 57:27.
В прошлом туре «Наполи» неожиданно оступился, сыграв вничью с «Дженоа» (2:2). Это была первая потеря очков за последние пять матчей. До этого команда набрала отличный ход, оформив четыре победы подряд и не пропустив ни одного мяча. Были повержены «Эмполи» (3:0), «Монца» (1:0), «Торино» (2:0) и «Лечче» (1:0).
Личные встречи
В матче первого круга «Наполи» одержал волевую победу со счетом 2:1.
В 10-ти последних встречах неаполитанцы выиграли 6 раз, «Парма» оказалась сильнее в 3-х случаях и однажды была зафиксирована ничья.