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    «Зенит»«Ростов» — «Зенит». Онлайн, прямая трансляция
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    Осинькин: Комментировать надо только первые восемь минут матча. Потом все было уже искажено

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    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о матче против «Спартака» (0:2).

    Игорь Осинькин
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    Игорь Осинькин

    «По-настоящему тут надо комментировать только первые восемь минут матча. А потом все было уже искажено. Случилось удаление, мы перестроились. Не могу сказать, что соперник создавал моменты. Но вот гол из ниоткуда прилетел — с неба упал, и все... Потом уже пенальти — конечно, стало сложнее. А окончательно понятно все по результату стало, когда вот это нарушение было [Костанцы]. Не показалось мне, что это фол на желтую карточку.

    Ребята старались — выложились на сто процентов. И достаточно хорошо играли. Но, исходя из ситуации на поле, из того, что нас было меньше... Нам нужно было хотя бы одно очко, чтобы спокойно ехать в Воронеж в последнем туре. Мы умеем считать и понимаем, что ситуация в таблице может по-всякому развернуться. У "Нижнего" и у "Химок" очень сложные игры. Нам нужна там хотя бы одна ничья. Но пока думаем только о своей игре, и попробуем в Воронеже сделать все, что в наших силах», — цитирует Станковича «Спорт-Экспресс».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Крылья Советов» после этого поражения занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков после 29 туров.

    «Спартак» набрал 54 очка и занимает четвёртое место, сохраняя шансы на медали.

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