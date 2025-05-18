Бителло: Мы воспользовались своими моментами и забили

Полузащитник московскоговысказался о матче против(2:1).

«Очень сложная игра была. "Акрон" — очень хорошая и опытная команда, у них высокие футболисты. И у нас, и у них было много моментов, но слава богу, что мы воспользовались своими и забили.

Первое место по ассистам? С Венделом мы общались на эту тему и шутили, что я должен сделать еще одну голевую, чтобы его обогнать. Вот это случилось. Но хотел бы отметить всю команду, все старались, каждый внес свой вклад в эту победу. Это не только моя голевая передача, но и всей команды», — цитирует Бителло «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Динамо» с 56 очками идет на третьем месте в таблице, «Акрон» (35) — девятый.