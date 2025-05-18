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    «Зенит»«Ростов» — «Зенит». Онлайн, прямая трансляция
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    Бителло: Мы воспользовались своими моментами и забили

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    Полузащитник московского «Динамо» Бителло высказался о матче против «Акрона» (2:1).

    Бителло
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    Бителло

    «Очень сложная игра была. "Акрон" — очень хорошая и опытная команда, у них высокие футболисты. И у нас, и у них было много моментов, но слава богу, что мы воспользовались своими и забили.

    Первое место по ассистам? С Венделом мы общались на эту тему и шутили, что я должен сделать еще одну голевую, чтобы его обогнать. Вот это случилось. Но хотел бы отметить всю команду, все старались, каждый внес свой вклад в эту победу. Это не только моя голевая передача, но и всей команды», — цитирует Бителло «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Динамо» с 56 очками идет на третьем месте в таблице, «Акрон» (35) — девятый.

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