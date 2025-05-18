Артета: Рассчитывал на золотые медали в этом сезоне

Главный тренер лондонского «Арсенала»признался, что перед стартом этого сезона АПЛ рассчитывал на большее, чем борьба за второе место по итогам чемпионата.

«В начале сезона я представлял себе, что мы выиграем Премьер-лигу в последнем домашнем матче сезона в заключительном туре. У меня в голове была такая картина.

Сейчас, после всего, что мы пережили за последние 11 месяцев, думаю, мы все можем поднять головы выше, но при этом по-прежнему испытываем боль разочарования, потому что хотим достичь этой цели», — сказал главный тренер «Арсенала» Sky Sports.

Календарь и таблица АПЛ

За два тура до конца чемпионата Англии «Арсенал» идет вторым в таблице АПЛ с 68 очками.