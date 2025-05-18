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    «Спартак»«Крылья Советов» — «Спартак». Онлайн, прямая трансляция
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    Артета: Рассчитывал на золотые медали в этом сезоне

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    Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета признался, что перед стартом этого сезона АПЛ рассчитывал на большее, чем борьба за второе место по итогам чемпионата.

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «В начале сезона я представлял себе, что мы выиграем Премьер-лигу в последнем домашнем матче сезона в заключительном туре. У меня в голове была такая картина.

    Сейчас, после всего, что мы пережили за последние 11 месяцев, думаю, мы все можем поднять головы выше, но при этом по-прежнему испытываем боль разочарования, потому что хотим достичь этой цели», — сказал главный тренер «Арсенала» Sky Sports.

    Календарь и таблица АПЛ

    За два тура до конца чемпионата Англии «Арсенал» идет вторым в таблице АПЛ с 68 очками.

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