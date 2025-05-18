Агкацев: «Краснодар» заслуженно находится на своем месте

Голкипер «Краснодара»считает, что его команда абсолютно заслуженно лидирует в российской Премьер-лиге.

«Конечно, сейчас все зависит от нас, мы к этому шли долгие годы, этот момент настал, мы наслаждаемся этим моментом. Я считаю, что мы заслуженно находимся на своем месте, все в наших руках», — цитирует Агкацева ТАСС.

За тур до конца чемпионата России «Краснодар» идет первым в таблице с 64 очками. Второе место занимает «Зенит», которого на 4 очка меньше, но при этом есть игра в запасе.

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Агкацев стал основным вратарем «быков» после ухода Матвея Сафонова в «ПСЖ».