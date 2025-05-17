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    «Манчестер Сити»«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити». Онлайн, прямая трансляция
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    Рахимов: Эмоций не хватило против «Химок»

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    Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал поражение своей команды от «Химок» (2:3) в матче 29-го тура РПЛ.

    Рашид Рахимов
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    Рашид Рахимов

    «Чего не хватило? Эмоций не хватило. Говорил с футболистами по поводу всего, но мы должны выкладываться. Удаление, которое было, позволило некоторым игрокам не добегать. Футбол за это наказывает. Мы должны были доводить эту игру до победы. К сожалению, такое бывает. Это психология. Игра была сложная. Мы не могли никак попасть в игру. Была нервозность», — приводит слова Рахимова «Матч ТВ».

    Казанцы занимают 7-е место в РПЛ с 42 очками.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Рубин» сыграет в заключительном туре дома против «Оренбурга» 24 мая.

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