Рахимов: Эмоций не хватило против «Химок»

Главный тренер казанскогопрокомментировал поражение своей команды от «Химок» (2:3) в матче 29-го тура РПЛ.

«Чего не хватило? Эмоций не хватило. Говорил с футболистами по поводу всего, но мы должны выкладываться. Удаление, которое было, позволило некоторым игрокам не добегать. Футбол за это наказывает. Мы должны были доводить эту игру до победы. К сожалению, такое бывает. Это психология. Игра была сложная. Мы не могли никак попасть в игру. Была нервозность», — приводит слова Рахимова «Матч ТВ».

Казанцы занимают 7-е место в РПЛ с 42 очками.

Календарь и таблица РПЛ

«Рубин» сыграет в заключительном туре дома против «Оренбурга» 24 мая.