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    Лангович: «Ростов» победил «Спартак» за счет желания

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    Защитник «Ростова» Андрей Лангович оценил победу над «Спартаком» (2:1) в финале Пути регионов Кубка России.

    Андрей Лангович
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    Андрей Лангович

    «Победили "Спартак" за счет желания. За счет того, что вся команда была сплоченной. Мы все прекрасно понимали, что на нас в первом тайме будет оказываться большое давление, особенно в первые 20–30 минут.

    Первый гол в ворота "Спартака" нам очень сильно помог. И во втором тайме нам даже больше удавалось навязывать борьбу, держать мяч. Уже стало полегче, потому что мы играли, ведя в счете. В итоге считаю, что, если брать игру в целом, то мы справились с задачей на матч.

    Для нас важно, что мы имеем несколько схем, к которым уже давно привыкли. Это придает нам вариативности, что позволяет выигрывать такие матчи, как со "Спартаком".

    Мы на любой матч настраиваемся максимально серьезно. У нас нет деления на важные и не важные турниры. Да, в чемпионате оставшиеся матчи турнирного значения для нас не имеют. Но все видели, как мы до последнего играем каждую игру. Все равно хотим повыше подняться в таблице и хорошо закончить сезон», — сказал Лангович «Известиям».

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    В суперфинале Кубка России «Ростов» сыграет с ЦСКА. Встреча состоится 1 июня на стадионе «Лужники».

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