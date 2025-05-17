Джеймс: Место «Челси» в Лиге чемпионов

Защитниквысказался о победе над(1:0) в матче 37-го тура АПЛ.

«Мы работали весь сезон, и с самого начала установки были предельно четкими. Выполнять их на деле было непросто, но это то, чем мы занимаемся каждый день — без исключений.

Первый тайм получился очень тяжелым, но мы остались в игре и знали, что после перерыва нужно забивать.

Что касается Лиги чемпионов — считаю, что именно там и должно быть место нашему клубу. Мы хотим и должны играть в лучших турнирах. Многие нас недооценивают, говорят о нехватке опыта. Сегодня мы встречались с очень опытной командой "Манчестер Юнайтед" — и мы победили. Мы сделали то, что было необходимо», — цитирует Джеймса BBC Sport.

Календарь и таблица АПЛ

У «Челси» стало 66 очков и четвертое место. «Манчестер Юнайтед» с 39 баллами на 16-й позиции.