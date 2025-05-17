2-й периодТрактор — Локомотив 1:2Онлайн
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    Мартин Гернат«Трактор» — «Локомотив» 1:2. Онлайн, прямая трансляция
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    Адиев: Будет упорная игра. У Рахимова команды всегда хорошо функционально

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    Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Магомед Адиев высказался о предстоящем матче против «Рубина».

    Магомед Адиев
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    Магомед Адиев

    «У нас нормальное, рабочее состояние. Выход Магомедова — тактическая замена. Нам Бутта нужен с первых минут. Корредера выйдет по ходу второго тайма и добавит нам беговой работы. Был вариант выйти в два чистых форварда, здесь нет проблем. Но при этой расстановке мне приходится жертвовать либо Руденко, либо Заболотным.

    Будет упорная игра. У Рахимова команды всегда хорошо функционально», — цитирует Рахимова «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Начало матча — в 16.30 по московскому времени. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.

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