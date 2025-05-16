Тебас: Я рад за Хаби Алонсо и за его возвращение в «Реал»

Президент Примерывысказался о том, что, вероятно, возглавит мадридский

«Я рад за Хаби и за его возвращение в испанский футбол. Он вернётся в великий клуб, в свой клуб. Мне кажется, это очень хорошее решение "Реала".

Мне нравится, что в Ла Лигу приезжают футболисты и тренеры, являющиеся номером один в Европе и мире, а Хаби Алонсо — номер один в Европе и мире, ведь он вместе с "Байером" выиграл чемпионат Германии, где в конкурентах была "Бавария". Сделать подобное непросто», — приводит слова Алонсо Marca.

Ранее в СМИ сообщали о том, что Хаби Алонсо возглавит «Реал» до начала клубного чемпионата (15-е июня).