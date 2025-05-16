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    Тебас: Я рад за Хаби Алонсо и за его возвращение в «Реал»

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    Президент Примеры Хавьер Тебас высказался о том, что Хаби Алонсо, вероятно, возглавит мадридский «Реал».

    Хаби Алонсо
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    Хаби Алонсо

    «Я рад за Хаби и за его возвращение в испанский футбол. Он вернётся в великий клуб, в свой клуб. Мне кажется, это очень хорошее решение "Реала".

    Мне нравится, что в Ла Лигу приезжают футболисты и тренеры, являющиеся номером один в Европе и мире, а Хаби Алонсо — номер один в Европе и мире, ведь он вместе с "Байером" выиграл чемпионат Германии, где в конкурентах была "Бавария". Сделать подобное непросто», — приводит слова Алонсо Marca.

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    • Ранее в СМИ сообщали о том, что Хаби Алонсо возглавит «Реал» до начала клубного чемпионата (15-е июня).

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