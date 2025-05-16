Рафинья: Думаю, в этом сезоне я играл более важную роль в «Барселоне»

Хавбек «Барселоны»поделился эмоциями от чемпионства. 15 мая команда одолела «Эспаньол» со счетом 2:0 и досрочно завоевала золотые медали.

«Барселона» набрала 85 очков и стала недосягаемой для «Реала».

«Это был один из моих худших матчей в этом сезоне, но самое главное, что мы победили.

Думаю, в этом сезоне я играл более важную роль в команде. Я играл больше и был более важен.

Я уже выиграл все внутренние титулы в футболке "Барселоны". Нам еще предстоит выиграть еще один титул, который мы не выиграли, мы все мечтаем об этом… Не только мы, но и болельщики. Мы были очень близки в этом сезоне, и мы можем сделать это в следующем сезоне», — приводит слова Рафиньи Barça Universal.