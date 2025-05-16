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    АПЛ. «Чесли» примет «МЮ», «Арсенал» сыграет с «Ньюкаслом», «Ливерпуль» отправится в гости к «Брайтону»

    Обзор матчей 37-го тура английской Премьер-лиги

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    Мохамед Салах
    Матчи 37-го тура английской Премьер-лиги пройдут со 16 по 20 мая

    «Астон Вилла» — «Тоттенхэм»

    16 мая, пятница, 21:30 (мск)

    Календарь и таблица АПЛ

    «Челси» — «Манчестер Юнайтед»

    16 мая, пятница, 22:15 (мск)

    «Эвертон» — «Саутгемптон»

    18 мая, воскресенье, 14:00 (мск)

  • Нуну, Энрике, Раньери, Росеньор, Флик и еще 15 лучших тренеров сезона
  • В этом списке не только представители ведущих европейских чемпионатов
  • Сегодня

    • «Вест Хэм» — «Ноттингем»

    18 мая, воскресенье, 16:15 (мск)

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    «Лестер» — «Ипсвич»

    18 мая, воскресенье, 17:00 (мск)

  • Финишная прямая: кто за что борется в ведущих лигах Европы
  • Ближайшие две недели дадут ответы на главные вопросы
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    • «Брентфорд» — «Фулхэм»

    18 мая, воскресенье, 17:00 (мск)

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    «Арсенал» — «Ньюкасл»

    18 мая, воскресенье, 18:30 (мск)

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    • «Брайтон» — «Ливерпуль»

    19 мая, понедельник, 22:00 (мск)

    «Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон»

    20 мая, вторник, 22:00 (мск)

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