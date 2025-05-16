АПЛ. «Чесли» примет «МЮ», «Арсенал» сыграет с «Ньюкаслом», «Ливерпуль» отправится в гости к «Брайтону»

«Астон Вилла» — «Тоттенхэм»
16 мая, пятница, 21:30 (мск)
«Челси» — «Манчестер Юнайтед»
16 мая, пятница, 22:15 (мск)
«Эвертон» — «Саутгемптон»
18 мая, воскресенье, 14:00 (мск)
«Вест Хэм» — «Ноттингем»
18 мая, воскресенье, 16:15 (мск)
«Лестер» — «Ипсвич»
18 мая, воскресенье, 17:00 (мск)
«Брентфорд» — «Фулхэм»
18 мая, воскресенье, 17:00 (мск)
«Арсенал» — «Ньюкасл»
18 мая, воскресенье, 18:30 (мск)
«Брайтон» — «Ливерпуль»
19 мая, понедельник, 22:00 (мск)
«Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон»
20 мая, вторник, 22:00 (мск)