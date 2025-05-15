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    Виталий Кравцов«Локомотив» — «Трактор» 2:1. Онлайн, прямая трансляция
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    Мареска: Я наслаждался давлением в «Челси» с самого первого дня

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    Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о том, как справляется с давлением в клубе.

    Энцо Мареска — главный тренер «Челси»
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    Энцо Мареска — главный тренер «Челси»

    «Я наслаждался давлением с самого первого дня, зная, что будут моменты, когда мы будем более счастливы и менее счастливы. Это моя работа.

    Давление испытываем мы все. Клуб испытывает давление, потому что с самого начала мы говорили, что обязаны привести его туда, где он должен быть. Это четвёрка или пятёрка лучших, место в Лиге чемпионов. Игроки, тренерский штаб и клуб осознают это. Надеюсь, мы сможем закончить сезон именно там.

    Если бы в начале сезона кто-то сказал нам, что мы должны будем выиграть последние два матча, чтобы попасть в Лигу чемпионов, мы, вероятно, были бы счастливы.

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    • В целом в этом сезоне у нас были моменты, например, в первые пять или шесть месяцев, когда мы шли вторыми и третьими, так что мы были даже ещё лучше. Теперь мы здесь и постараемся завершить сезон хорошо», — приводит слова Марески официальный сайт «Челси».

    После 36-и туров в АПЛ «синие» занимают 5-е место в таблице с 63 очками в активе. «Челси» отстает от топ-3 в чемпионате на три балла.

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