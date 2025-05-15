Французский нападающий Александр Ляказетт покинет «Лион» по окончании сезона.

Об этом официально объявил главный тренер команды Паулу Фонсека на пресс-конференции, отметив, что клуб благодарен нападающему за все, что он сделал для «Лиона»

Ляказетт — воспитанник «Лиона», дебютировавший за основную команду в 2010 году. За клуб он провёл 390 матчей, забил 199 голов и отдал 55 результативных передач. В 2017 году он перешёл в «Арсенал», а в 2022-м вернулся в родную команду, где снова стал ключевым игроком атаки.

С «Лионом» Ляказетт выигрывал Кубок и Суперкубок Франции в 2012 году.