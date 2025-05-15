Алексич вернулся в «Динамо» Мх

Махачкалинскоеобъявило о возвращении в клуб сербского специалиста

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Горан Алексич Фото: dinamo-mx.ru

«Алексич хорошо знаком болельщикам махачкалинского "Динамо". Под его руководством команда в сезоне-2021/22 выиграла первенство второго дивизиона в своей группе и завоевала выход в первую лигу», — говорится в сообщении на официальном сайте.

54-летний серб получит должность старшего тренера в «Динамо» Мх и сменит на ней белоруса Артема Радькова, который возглавил кипрский «Арис».

Календарь и таблица РПЛ

Алексич стоял у истоков создания махачкалинского «Динамо», вывел команду в Первую лигу. Также он работал в тренерских штабах «Пюника», «Тюмени» и «Амкара».