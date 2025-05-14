Чалов: Даже не верится, что прошел целый год

Нападающий ПАОКаподвел итоги первого сезона в чемпионате Греции. Форвард поблагодарил всех за поддержку.

«Закончился мой первый сезон в ПАОКе, и в первую очередь хочу поблагодарить всех, кто следил и поддерживал, несмотря ни на что.

Даже не верится, что прошел целый год. Оглядываясь назад, понимаю, как много было игр, побед и поражений, но в футболе эти недели летят незаметно, и каждый раз наступление отпуска напоминает о том, что пройдена еще одна ступень...

Адаптация в новом месте включает в себя не только футбол. Твоя привычная рутина меняется, появляется необходимость быстро понимать менталитет нового места, постепенно привыкаешь делать повседневные дела на другом языке. И вот спустя год ты в Салониках снова ешь на завтрак привычные сырники со сметаной, приготовленные из творога из магазина "Moskva" и понимаешь, что ты освоился!

Поэтому пишу вам и обещаю себе, что новый сезон порадует нас гораздо больше», — написал Чалов в Telegram-канале.

В текущем сезоне Чалов провел 40 матчей, забил 5 голов и сделал 7 результативных передач. Контракт с российским форвардом истекает летом 2027 года.