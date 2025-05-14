Булыкин: «Спартак» должен проходить «Ростов»

Известный футболиствысказался о предстоящем финале Пути регионов Кубка России между

«"Ростов" хоть и крепкий орешек, но "красно-белые" должны его проходить. Они являются фаворитами. Но мы видим, что в последнее время "Спартак" находится не в лучшей форме. Ребята очень неуравновешенны психологически. Ничего не получается. Угальде не забивает, команда уже не показывает тот результат, который от него ждут. Шансы на первое и второе место потеряны. Остается Кубок. Может это немного отрезвит всех, и они возьмутся за дело и будут стараться хорошо сыграть в Кубке.

"Ростов" со всеми хорошо играет, и у кого получается вскрыть этот прессинг, тот и добивается успеха. Защитники у южан хорошие и крепкие. У кого получится найти ключ против такого "Ростова", тот и берет верх. "Спартак" может это сделать. Есть хорошие нападающие, сильная полузащита. Все зависит от него. А так "Ростов" — крепкая команда, которая никому не уступает, со всеми борется и у многих отбирает очки», — цитирует Булыкина «Евро-Футбол.Ру».

Матч «Спартак» — «Ростов» состоится уже завтра, 15 мая.