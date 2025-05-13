Скалони выбрал между Месси и Марадоной

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о Лионеле Месси и Диего Марадоне.

«Месси или Марадона? Я выберу Месси, потому что работаю с ним и знаю, что это за игрок. На мой взгляд, сравнивать их бесполезно, потому что нужно наслаждаться их игрой. Я убеждён, что они оба могли бы ярко проявлять себя в 70-х, 80-х, 90-х годах и сейчас, потому что хороший футболист всегда остаётся хорошим футболистом», — приводит слова Скалони журналист Альфредо Педулла.

Напомним, что на счету Месси 112 голов в футболке сборной Аргентины, а Марадона смог забить 34 гола.