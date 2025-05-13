Аленичев: Рад за Сафонова и Хвичу, выйти в финал Лиги чемпионов — мечта любого футболиста

Российский тренервысказался о выходев финал Лиги чемпионов.

Напомним, что в составе парижан выступает российский голкипер Матвей Сафонов и грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия.

«Рад за Матвея Сафонова! Я к нему относился с симпатией, когда он играл за "Краснодар". Было видно, что это вратарь высокого класса. Для нашего чемпионата — уж точно. Было понятно, что в скором времени Сергей Галицкий будет вынужден его продать. Да и Матвей заслуживал того, чтобы попасть в сильный по европейским меркам клуб, как ПСЖ.

За Хвичу тоже рад! Из Италии уехать в ПСЖ и выйти в финал Лиги чемпионов — мечта любого футболиста! Порадуемся за него, так как он какое-то время играл в российском чемпионате», — сказал Аленичев Чемпионату.

Матч между ПСЖ и «Интером» в финале Лиги чемпионов состоится 31-го мая в Мюнхене (Германия).