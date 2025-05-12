Источник: «Локомотив» сделал предложение полузащитнику «Химок»

Московскийсделал предложение о трансфере 26-летнего левого вингера

Как сообщает «СЭ» со ссылкой на источник, московский клуб планирует усилить команду приобретением полузащитника в летнее трансферное окно. Интерес железнодорожников к игроку подтверждался еще в конце апреля, а сам Руденко в интервью не раз заявлял о желании перейти в более статусный клуб и попробовать себя в «Локомотиве».

Руденко выступает за подмосковный клуб с 2022 года и за это время провел 107 матчей, забив 25 голов и отдав 11 голевых передач. В нынешнем сезоне на его счету 32 матча, 4 забитых мяча и 3 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 1 миллион евро. Действующий контракт Руденко с «Химками» действует до 30 июня 2027 года.