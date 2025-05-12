ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Точилин«К динамовским стандартам "Спартак" оказался не готов». Точилин — о матчах 28-го тура РПЛ и осечке «Краснодара»
    Все новости спорта

    Колыванов считает «Зенит» фаворитом в чемпионской гонке РПЛ

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит Краснодар
    Футбольный эксперт Игорь Колыванов поделился мнением об игре «Краснодара» в последних матчах российской Премьер-лиги.

    Сергей Семак — главный тренер «Зенита»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Семак — главный тренер «Зенита»

    «Насколько неожиданна осечка "Краснодара" в игре с ЦСКА? Я считаю ее закономерной. "Краснодар" испугался своего лидерства. Перед клубом большая ответственность. У нас повторяется прошлогодняя история, когда золотые медали совсем рядом, и чтобы их взять, наверное, должен быть чемпионский дух победителя, а он еще только формируется.

    Сколько для этого надо времени? Все зависит от личности. Иногда для этого нужны годы. Но в любом случае "Краснодар" на правильном пути. Меня очень радует, что второй год подряд у нас есть такая конкуренция.

    "Краснодар" уже имеет опыт борьбы за лидерство? Это ведь не математика: типа ты набрался опыта, и тебе это обязательно поможет. Каждый тур — это новая игра, новые эмоции.

  • «К динамовским стандартам "Спартак" оказался не готов». Точилин — о матчах 28-го тура РПЛ и осечке «Краснодара»
  • Эксклюзивное интервью с бывшим главным тренером ФК «Сочи»
  • Вчера

    • Поражение "Краснодара" меняет расклады в чемпионской гонке? Психологически ситуация сдвинулась в пользу "Зенита". Он сейчас фаворит в борьбе за первое место», — цитирует Колыванова «Евро-Футбол.Ру».

    После 28-и туров в российской Премьер-лиге «Краснодар» занимает 1-е место в таблице с 61-м очком в активе, опережая «Зенит» лишь на 1 балл.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Бергамаски проведут удачную охоту на «волков»
  • «Аталанта» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • На домашнем льду «Локомотив» заберет первый матч
  • «Локомотив» — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Швеция добьется успеха в игре с финнами
  • Финляндия — Швеция. Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.45
  • Экспресс дня 13 мая
  • Сегодня в 20:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Локомотив — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Севилья — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Джиганте — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Шевченко — Гренье
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Андреева — Бултер
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Стернс — Свитолина
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Паолини — Шнайдер
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Cиннер — Серундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры