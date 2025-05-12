Колыванов считает «Зенит» фаворитом в чемпионской гонке РПЛ

Футбольный экспертподелился мнением об игрев последних матчах российской Премьер-лиги.

«Насколько неожиданна осечка "Краснодара" в игре с ЦСКА? Я считаю ее закономерной. "Краснодар" испугался своего лидерства. Перед клубом большая ответственность. У нас повторяется прошлогодняя история, когда золотые медали совсем рядом, и чтобы их взять, наверное, должен быть чемпионский дух победителя, а он еще только формируется.

Сколько для этого надо времени? Все зависит от личности. Иногда для этого нужны годы. Но в любом случае "Краснодар" на правильном пути. Меня очень радует, что второй год подряд у нас есть такая конкуренция.

"Краснодар" уже имеет опыт борьбы за лидерство? Это ведь не математика: типа ты набрался опыта, и тебе это обязательно поможет. Каждый тур — это новая игра, новые эмоции.

Поражение "Краснодара" меняет расклады в чемпионской гонке? Психологически ситуация сдвинулась в пользу "Зенита". Он сейчас фаворит в борьбе за первое место», — цитирует Колыванова «Евро-Футбол.Ру».

После 28-и туров в российской Премьер-лиге «Краснодар» занимает 1-е место в таблице с 61-м очком в активе, опережая «Зенит» лишь на 1 балл.