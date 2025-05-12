Галактионов: Наша всеобщая задача — наладить качественную игру и результат

Главный тренерпрокомментировал нестабильные результаты команды в текущем сезоне РПЛ.

«У нас был очень хороший отрезок до зимы, не очень удачный сейчас, с точки зрения результата и качества игры. Наша всеобщая задача — эту ситуацию переломить, и по качеству, и по результату», — цитирует Галактионова официальный сайт клуба.

Тренер подчеркнул, что долгожданная победа над «Факелом» (1:0) в 28-м туре на выезде должна придать команде эмоциональный импульс и уверенность.

Прогнозы и ставки на РПЛ

На данный момент «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 49 очков в 28 матчах.