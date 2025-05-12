Бояринцев: Будет здорово, если «Спартак» возьмет Кубок России

Экс-игрок «Спартака»выразил мнение, что в случае победы красно‑белых в Кубке России команде можно будет простить неудачное выступление в РПЛ.

11 мая красно-белые на выезде уступили «Динамо» 0:2. Команда Деяна Станковича с 51 очком идет 5-й в таблице РПЛ.

«Не скажу, что сезон будет удачным в чемпионате. Но если у "Спартака" будет трофей, то определенная цель будет выполнена. Можно будет какие‑то проколы в чемпионате простить.

Сезон с трофеем — уже хороший результат. Будет здорово, если "Спартак" возьмет Кубок России», — сказал Бояринцев «Матч ТВ».

В финале плей‑офф Пути регионов Кубка России «Спартак» сыграет с «Ростовом». Встреча состоится 15 мая.