Агкацев — лучший футболист «Краснодара» в апреле

Вратарьпризнан лучшим игроком своей команды в апреле по версии болельщиков клуба.

Как сообщается на официальном сайте «быков», Агкацев набрал 44.97% голосов.

На 2-й позиции в голосовании расположился Эдуард Сперцян (24.54%), а 3-ку претендентов замкнул Кевин Ленини (5.82%).

Агкацев принял участие в 4-х матчах своей команды в апреле, в которых одержал 3 победы. За этот период голкипер отыграл «на ноль» в матче против «Акрона» (1:0).

После 28-и туров в РПЛ «Краснодар» занимает 1-е место в таблице с 61-м очком в активе, опережая «Зенит» на 1 балл.