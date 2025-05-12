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    Агкацев — лучший футболист «Краснодара» в апреле

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    Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев признан лучшим игроком своей команды в апреле по версии болельщиков клуба.

    Станислав Агкацев — голкипер «Краснодара»
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    Станислав Агкацев — голкипер «Краснодара»

    Как сообщается на официальном сайте «быков», Агкацев набрал 44.97% голосов.

    На 2-й позиции в голосовании расположился Эдуард Сперцян (24.54%), а 3-ку претендентов замкнул Кевин Ленини (5.82%).

    Агкацев принял участие в 4-х матчах своей команды в апреле, в которых одержал 3 победы. За этот период голкипер отыграл «на ноль» в матче против «Акрона» (1:0).

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